Allerta Meteo in Italia, miglia di interventi per alberi abbattuti e tetti scoperchiati

Maltempo in Italia colpisce da Nord a Sud con un forte vento che devasta, abbatte e spazza via lasciando sul terreno milioni di euro di danni. Si chiama emergenza climatica.

Si segnalano almeno un migliaio di interventi da parte dei Vigili del Fuoco a seguito della ondata di maltempo iniziata venerdì 25 settembre e tutt’ora in corso su parte dell’Italia.

Le zone più colpite ieri dal mal tempo sono state le province di Varese e di Como in Lombardia dove si continuano a liberare le strade dagli alberi abbattuti dal forte vento.

In Emilia Romagna oltre 120 interventi tra le città di Parma e Reggio Emilia, mentre in Umbria, a Perugia, il vento ha richiesto i super straordinari con oltre 150 interventi.

Proseguendo verso il sud, passiamo per Roma, qui sono stati circa 140 gli interventi di soccorso per dissesti delle strade e alberi abbattuti dal forte vento.

Dall'alto l'aiuto dell'autogrù, sotto il pelo dell'acqua la spinta dei palloni gonfiabili da sollevamento. Recuperata stamattina dai #vigilidelfuoco una piccola imbarcazione affondata per il #maltempo nel porticciolo di Duino, a #Trieste #25settembre pic.twitter.com/NlKCHDoXzs — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 25, 2020

Entriamo in Campania e in particolare il mal tempo ha colpito Salerno, con un impressionante tornado originatosi in aperto mare ha devastato la zona costiera della città abbattendo e spazzando via ogni cosa ha incontrato sul suo cammino.

Anche Napoli ha vissuto il suo momento drammatico, con la caduta di parti di una tettoia nel pieno centro storico della città. La tettoia ha ostruito completamente una strada del quartiere della Pignasecca. Il quotidiano Il Mattino di Napoli non ha esitato a definire la città allo sbando a causa di parchi, metro e scuole senza manutenzione.