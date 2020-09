Berlusconi ancora positivo al coronavirus: tampone positivo

Silvio Berlusconi, che trascorre in quarantena il suo periodo di convalescenza dopo l’esperienza del covid-19 vissuta sulla sua pelle, ha ripetuto il tampone rinofaringeo come previsto per tutti i convalescenti, ma è risultato ancora positivo.

Questo significa che potenzialmente la sua carica virale è ancora capace di infettare altre persone se dovesse uscire e incontrare persone non positive al nuovo coronavirus.

Per questo motivo prosegue il suo isolamento presso Villa San Martino ad Arcore, in compagnia della sua compagna Marta Fascina.

La prossima settimana ricorrerà l’84° compleanno del Cavaliere, ma non è prevista alcuna festa di compleanno.

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi

Berlusconi non presenterebbe sintomi rilevanti, solo astenia che è tipica di tutti coloro i quali sono in convalescenza a seguito della malattia covid-19.

A monitorare le condizioni di salute c’è sempre il suo fidato medico personale, il professore Alberto Zangrillo.