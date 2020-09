Caso Suarez, Raffaele Cantone blocca l’indagine per fuga di notizie

“Sono indignato per quanto successo finora, compreso l’assembramento dei mezzi d’informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più”, sono le parole del Procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone, che segue il caso Luis Suarez.

La decisione di fermare le attività di indagine a tempo indeterminato è dovuto alla ripetuta violazione del segreto istruttorio.

Il calciatore ex Barcellona Suarez è finito nel ciclone mediatico dopo che è trapelata la notizia sull’indagine presso l’Università degli Stranieri dove questi ha sostenuto l’esame per ottenere il livello B1 di lingua italiana. Un livello obbligatorio per poter giocare in Italia come calciatore comunitario.

I vertici dell’Università, già sotto inchiesta per altri reati amministrativi, intercettati dalla Guardia di Finanza parlavano di come avrebbero architettato un esame farsa all’insaputa del calciatore e della FC Juventus che avrebbe dovuto comprare il giocatore.

L’affare tra il Barcellona e la Juventus è poi sfumato, ma il presunto reato resta e si inserisce in un’ampia inchiesta sull’Università degli Stranieri che è tutt’ora in corso.

Anche la Figc ha aperto una inchiesta sul caso per verificare se non sia stato commesso un reato sportivo.