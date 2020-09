Vignetta giudicata razzista su testo scolastico, l'editore si scusa

In un testo per la seconda elementare è presente l'immagine di un bambino di colore che commette uno stereotipato errore grammaticale. La casa editrice si scusa e rende noto di aver modificato la pagina incriminata.

Il rientro a scuola non fa parlare di sé soltanto per le norme anti-Covid.

Nel manuale di letture 'Le avventure di Leo' per la seconda elementare, edito dal Gruppo Editoriale Raffaello, è presente un'immagine giudicata razzista, che ha suscitato numerose reazioni di condanna.

"Io vuole imparare italiano bene" è polemica per la frase contenuta nel manuale di secondo elementare https://t.co/w3Ijdsvd5f — L'HuffPost (@HuffPostItalia) September 25, 2020

​Vi compare infatti l'immagine di un bambino di colore che dice "Quest'anno io vuole imparare italiano bene", un modo di parlare simile a quello del personaggio di 'Via col Vento' Mami.

Sono giunte immediatamente le scuse dell'editore, che ha comunicato di aver modificato la pagina in questione.

"Il Gruppo Editoriale Raffaello è da sempre molto attento a tematiche quali l'inclusione, l'interculturalità e l'ascolto delle esigenze dei bambini e dei genitori. Questi sono i valori che orientano il lavoro delle nostre redazioni, dei nostri collaboratori e degli esperti che ci affiancano, sempre portato avanti con la massima cura, dedizione e passione. Ci scusiamo per l'illustrazione oggetto di molte critiche, che ha urtato la sensibilità e offeso, non era certamente nostra intenzione. Abbiamo già provveduto a modificare la pagina, subito disponibile per chi utilizza il testo in questo anno scolastico. Ovviamente il libro, in fase di ristampa, sarà modificato", si legge nel comunicato.

Su Twitter le reazioni degli utenti, sia con post appositi sia attraverso i commenti sull'account dell'Huffington Post.

Per le Sardine non bisogna farsi troppi problemi per denunciare la natura razzista della vignetta.

"Io vuole impare italiano bene"!

Questa è la #vignetta di un manuale di letture "Le avventure di Leo" per la classe di seconda elementare edito dal Gruppo Editoriale Raffaello.

Questa è la #scuola che vogliamo? assolutamente no!

Non è un problema dire che è una vignetta razzista! pic.twitter.com/CI1nUNjNR6 — 6000 Sardine (@6000sardine) September 25, 2020

​Altri accusano la mancanza di una legge sullo Ius Soli, che porta a stigmatizzare bambini nati italiani per nascita ma non per la legge.

Hanno scritto una cretinata ed hanno offeso dei bambini che solo la stupidità di alcune leggi che vietano a bambini nati in Italia o cresciuto in Italia di non essere e di non essere trattati da cittadini italiani — Fabio Picciolini (@FabioPicciolin1) September 25, 2020

Facile rilevare la similitudine di lessico e sintassi tra il bambino della vignetta e Mami di 'Via col Vento'.

Evvai con “Via col vento”! — Franco Polidori🇪🇺 (@francopolidori) September 25, 2020

​Altri invece alleggeriscono, facendo ironia giocando di sponda con l'ormai celebre esame di italiano del calciatore Luis Suarez.