Bollettino di oggi: 222.716 (+954), 35.801 deceduti (+20), 47.718 casi attuali (+938)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 306.235.

Nella giornata di oggi sono state registrate 954 guarigioni dal Covid, in calo rispetto alle oltre mille di ieri. I guariti dall'infezione del coronavirus salgono complessivamente a 222.716.

Oggi sono morte di Covid 20 persone, 3 in meno rispetto a ieri. In questo modo il bilancio delle vittime del coronavirus cresce fino a 35.801.

Secondo il bollettino, in Italia ad oggi 47.718 persone sono positive al coronavirus, 938 in più rispetto a ieri. Un dato positivo arriva dalle terapie intensive, i cui pazienti sono oggi 244, 2 in meno rispetto a ieri. Invece i ricoverati con sintomi registrano una leggera crescita pari a 6, con il totale che raggiunge 2.737. Le persone in autoisolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti sono 44.737, 934 in più di ieri.

Dei 1.912 nuovi casi rilevati oggi, che rappresentano il record post-lockdown, in prevalenza arrivano dalla Lombardia con 277, seguita da Campania con 253, Lazio con 230, Veneto con 196, Toscana con 139, Emilia-Romagna con 122, Piemonte con 120 e Sicilia con 107, di cui "6 migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa", si afferma nella nota integrativa del bollettino. Nelle altre regioni i nuovi contagi sono stati inferiori a cento e allo stesso tempo nessun territorio è risultato Covid-free.

Nell'ultimo giorno i tamponi eseguiti sono stati 107.269, in leggero calo rispetto al record di ieri di 108.019.