De Magistris sulla mascherina: è dannosa per la salute. De Luca: se continuano contagi, chiudo tutto

Per il sindaco di Napoli de Magistris la mascherina usata 24 ore su 24 è solo un danno per la salute. Se sono in spiaggia e passeggio da solo a mezzanotte a che serve la mascherina?

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris interviene sull’obbligo di utilizzo della mascherina 24 ore su 24 in tutta la Regione Campania.

“Penso sia dannosa per la salute”. Un conto è indossare la mascherina quando ci sono gli assembramenti e nei locali, un conto è indossarla “anche quando cammini da solo, sulla spiaggia o di notte sul lungomare deserto, credo che non faccia un gran bene alla salute”.

La mascherina all’aperto è invece “utile se ci sono persone vicine”, ha detto il sindaco di Napoli a Mattino5.

A Napoli situazione sotto controllo

De Magistris ha fatto il punto sull’emergenza sanitaria in Campania e a Napoli, affermando che la “situazione è sotto controllo” in città come nel resto della Regione, nonostante l’aumento dei casi a 253 in tutta la Regione.

Ciò che “incoraggia di più rispetto a 6 mesi fa è che c’è molta più preparazione dei medici che ora conoscono meglio il virus e quindi i pazienti che allertano le autorità sanitarie sono curati prima e tanta gente resta a casa” se presume di aver contratto il virus.

Più forze dell'ordine

Intanto per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ci vogliono più forze dell'ordine destinate al controllo del rispetto delle ordinanze. E a tal proposito ha inviato una richiesta ufficiale al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese.

"Siamo in una fase delicata, nei prossimi giorni se non avremo dati tranquillizzanti ripercorreremo senza esitazione quanto già fatto per fermare movida, luoghi di ritrovo, discoteche. Siamo nel pieno dell'epidemia, se la curva continua a salire chiuderemo tutto. Se l'alternativa è tra avere morti in strada o fare una allegra passeggiata, non ci sarà alcun dubbio", ha detto De Luca su Facebook.