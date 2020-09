Sanremo 2021, per Foa si farà per una ripartenza gioiosa

Sanremo 2021 è nei pensieri della Rai ed è difficile pensare di non poterlo organizzare, il presidente Foa non vuole neanche immaginarla questa ipotesi.

Tempo di pensare al Sanremo 2021 in Rai, preparare il Festival della Canzone italiana richiede mesi di preparazione e il presidente Foa è intenzionato a portare avanti i preparativi nonostante la situazione sanitaria.

“Non immaginiamo neanche che Sanremo non possa esserci”, dice partecipando a Pix Italia 2020 in versione online.

“L’auspicio è che da qui ai primi di marzo si possano trovare le misure di sicurezza che possano consentire l’afflusso in sala normale senza correre alcun rischio”.

Questo l’obiettivo di Marcello Foa, o meglio la speranza, perché organizzare un evento come Sanremo con le mascherine sarebbe davvero molto complicato. Immaginarsi l’orchestra della Rai a Sanremo con le mascherine, il pubblico con le mascherine e distanziati un posto sì e uno no, potrebbe raffreddare gli animi di molti. E trasformarsi nel festival del rilancio della tristezza anziché della gioia.

La lezione del Prix

“Nessuno vuole prendere decisioni avventate, ma la lezione del Prix Italia è quella giusta: a un certo punto devi crederci, devi andare avanti e credo che Sanremo, che è stato l’ultimo grande evento prima del lockdown, nell’edizione 2021 possa essere ricordato come un momento di ripartenza gioiosa dopo la parentesi del covid.”

Questa la posizione espressa da Foa.

Non sono state fornite date sul Sanremo 2021 ovviamente, nulla è stato detto se la 71esima edizione della Canzone italiana potrebbe essere eventualmente posticipata di qualche mese per evitare di organizzarla in pieno inverno, e nel periodo del picco della stagione influenzale.

Come il Festival del cinema di Venezia

Tra eccezionali misure di contenimento della pandemia a Venezia si è svolta la Mostra internazionale d'arte cinematografica.

Il red carpet è stato quasi del tutto abolito con un muro che ha evitato ai fan di assieparsi, impedito completamente anzi l'afflusso di persone all'esterno del La Biennale di Venezia.

Ecco il Festival di Sanremo 2021 potrebbe dover prevedere allestimenti di questo genere per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'evento.

Ma è il turismo che attrae la manifestazione a garantire ogni anno il pieno successo economico alla manifestazione.