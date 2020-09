Libano, nave San Giusto termina missione umanitaria - Foto

Ritorna in Italia Nave San Giusto della Marina Militare dopo la missione umanitaria a Beirut per portare sollievo alla popolazione duramente colpita dall'esplosione.

Sta facendo rotta verso l’Italia nave San Giusto della Marina Militare italiana, per 30 giorni impiegata in Libano in supporto della popolazione di Beirut colpita dalla potente esplosione nel porto lo scorso 4 agosto.

La nave era impegnata nella missione interforze “Emergenza Cedri” voluta dal Ministro della difesa Lorenzo Guerini per portare sollievo alla popolazione libanese.

La nave era partita dalla banchina Garibaldi dell’Arsenale militare di Brindisi lo scorso 18 agosto con a bordo materiale ed attrezzature dell’Esercito, tra cui un ospedale da campo dotato di un modulo radiologico, un laboratorio biologico per le analisi e l’effettuazione dei tamponi covid-19, un modulo di terapia intensiva e un modulo chirurgico con due letti operatori.

Fine Operazione per Nave San Giusto.

Dopo oltre 30 giorni di permanenza nella Terra dei Cedri la Nave anfibia della @ItalianNavy termina la missione umanitaria interforce #EmergenzaCedri.#ForzeArmate🇮🇹 #UnaForzaperilPaesehttps://t.co/4QTcKsrFbD — Forze Armate StatoMaggioreDifesa (@SM_Difesa) September 24, 2020

​L’ospedale da campo era dotato anche di un modulo pediatrico e di una farmacia, oltre ad alcune sale ambulatoriali e di sterilizzazione.

Alla missione ha contribuito anche l’Aeronautica Militare che con i C-130J ha trasportato il personale medico specialista e aiuti umanitari.

Le peculiarità tecnico-operative di Nave San Giusto hanno inoltre permesso di imbarcare uomini e mezzi dell'Esercito impiegati poi a Beirut per la rimozione delle macerie. A bordo vi era anche un elicottero della Marina Militare MH-101.