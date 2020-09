Foggia introduce l’obbligo continuativo della mascherina nel centro storico

Dopo Genova e Regione Campania, ecco anche la città di Foggia introdurre l’obbligo di utilizzo continuativo della mascherina all’aperto e nei luoghi di maggiore aggregazione.

Lo ha ordinato il sindaco di Foggia, Franco Landella, imponendo il dispositivo a partire da venerdì 25 settembre.

L’uso continuativo della mascherina deve essere rispettato in particolare nelle vie del centro di Foggia come corso Vittorio Emanuele, via Lanza, via Duomo, via Dante e le altre vie del centro.

Sono esentati i bambini sotto i 6 anni e i soggetti che presentino incompatibilità certificata con l’uso continuativo della mascherina.

L’obbligo si applica soltanto al fine settimana (da venerdì a domenica) e nelle giornate di festività infrasettimanali. L’ordinanza, inoltre, resterà in vigore fino a nuova disposizione.

Chiusura dei centri commerciali

Da domenica 27 settembre entrerà in vigore anche la chiusura domenicale e nei giorni festivi infrasettimanali dei centri commerciali Mongolfiera e GrandApulia.

La decisione, scrive il sindaco, si è resa necessaria a causa “dell’evolversi della situazione epidemiolgica da COVID19 che sta interessando in maniera preoccupante la Città di Foggia”.

La cittadina infatti registra un “elevato numero di contagi nella RSSA UAL Unione Amici di Lourdes di viale Ofanto” e il contagio di un dipendente comunale in servizio presso l’Ufficio Anagrafe comunale.