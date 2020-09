Scadenze patenti e permessi cosa c’è da sapere sulle proroghe: aggiornamenti

Guida breve sulle patenti di guida, licenze e permessi scaduti. Ecco quanto tempo si ha per rinnovare senza incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Patenti, permessi e licenze scaduta durante i mesi del lockdown e immediatamente successivi sono stati prorogati nella maggioranza dei casi fino al 31 ottobre, o al 31 dicembre del 2020 o hanno una validità di 7 mesi dalla data di scadenza.

Le differenze delle proroghe dipendono in larga parte dal tipo di patente, licenza o permesso da rinnovare.

Ciascun documento prevede delle proroghe nelle scadenze specifiche, vediamone alcune.

Patenti di guida

A chi la patente è scaduta tra il 31 gennaio e il 31 maggio 2020, dovrà rinnovarla entro il 31 dicembre 2020. Chi ha una patente scaduta tra l’1 giugno e il 31 agosto 2020, dovrà rinnovarla entro 7 mesi dalla data di scadenza. Tutte le patenti che scadono tra l’1 settembre e il 31 dicembre saranno valide fino al 31 dicembre 2020.

Conducenti di autotreni

Chi ha la patente per guidare un autotreno dovrà rinnovare la patente entro il 29 ottobre 2020 o qualsiasi altra certificazione o attestato o permesso abilitante.

Carte di identità

Le carte di identità scadute sono invece valide fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia con la carta di identità scaduta non si potrà espatriare.

Permesso di soggiorno

I permessi di soggiorno scaduti erano validi fino allo scorso 31 agosto 2020.

Porto d’armi

“L'intervenuta proroga dello stato d'emergenza fino al 15 ottobre p.v. comporta conseguentemente che le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza, scadute tra il 31 gennaio ed il 31 luglio scorso, conservino la loro validità per i 90 giorni successivi a tale data e vengano quindi a scadenza il prossimo 13 gennaìo 2021, e non più, come precedentemente indicato, il 29 ottobre 2020.”