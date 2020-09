Ibrahimovic positivo al coronavirus

Un fulmine a ciel sereno in casa Milan è la positività al coronavirus del bomber Zlatan Ibrahimovic, dopo un avvio brillante sia in campionato che nei preliminari di Europa League grazie ai gol e alla presenza sul campo dell'attaccante svedese.

Nel Milan, dopo la positività al coronavirus rilevata ieri del difensore brasiliano Leo Duarte, oggi dopo l’esito dei tamponi a cui si erano sottoposti tutti i giocatori rossoneri è emerso che il coronavirus ha contagiato anche Zlatan Ibrahimovc, il giocatore simbolo della squadra e protagonista indiscusso dell'avvio brillante di stagione della compagine guidata da Stefano Pioli.

La notizia è riportata dal Corriere della Sera.

Inevitabilmente il campione svedese sarà costretto a saltare il match di questa sera contro il Bodø-Glimt, partita valida per i preliminari di Europa League, così come le prossime partite in attesa di guarire dal Covid.

In precedenza era stato trovato positivo al coronavirus l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, grande amico proprio di Ibra. L'allenatore serbo è guarito dopo un decorso in forma lieve della malattia.