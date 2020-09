Maltempo a Roma: gravi allagamenti e stazioni della metro chiuse - Foto, Video

La capitale è stata colpita da un forte nubifragio. Sono numerosi gli interventi della polizia e dei vigili del fuoco per ristabilire l'ordine. Il traffico è in tilt con auto obbligate a viaggiare in contromano. Sono state chiuse al traffico per allagamento via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza, e via Alessandro Crivelli.

Inoltre a causa degli allagamenti sono state chiuse le stazioni della metro Vittorio, Manzoni, San Giovanni e Colli Albani. Anche le linee ferroviarie hanno subito gravi ritardi fino a un ora, come la FL1, che porta a Fiumicino, nonché la rete dei tram che ha visto l'interruzione del servizio su diverse linee.