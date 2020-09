Caso Suarez, la legale della Juve: "Mai chiesto un trattamento di riguardo"

La legale della Juventus interviene in merito al caso secondo cui la società bianconera avrebbe chiesto favoritismi all'Università per stranieri di Siena in merito all'ottenimento della cittadinanza italiana dell'asso uruguaiano Luis Suarez, obiettivo di mercato della Vecchia Signora.

L'avvocato Maria Turco è intervenuta in merito alle intercettazioni sul caso Suarez, in merito al quale anche la FIGC ha aperto un'inchiesta, e sui suoi rapporti con l'Università per Stranieri di Perugia.

La Turco, che assistite la Juventus in qualità di parte lesa nel processo 'Last Bet', non è indagata e il suo compito è stato semplicemente di mettere in contatto la società torinese con l'ateneo.

Il suo intervento è in merito all'"attività riscontrata dalle email intercorse tra l'entourage del calciatore e l'ente universitario nelle quali, per pura cortesia, la sottoscritta è in copia conoscenza ma non destinataria".

"Preciso che le mie parole, captate con intercettazioni telefoniche, sono state oggi, evidentemente per necessità di sintesi, riportate fuori contesto e in maniera incompleta", ha dichiarato in una nota diffusa alle agenzia di stampa.

Nelle intercettazioni riportate, la Turco avrebbe promesso di rivolgersi in futuro ancora all'ateneo perugino, ma queste affermazioni per i pm guidati dal procuratore capo Raffaele Cantone non rappresentano esplicita "pressione" del club torinese sull'Università.

"Proprio nel corso di quelle conversazioni telefoniche, infatti, ho espresso chiaramente la richiesta che la procedura di esame avvenisse, come previsto, in presenza e senza alcun tipo di trattamento di riguardo rispetto a qualsiasi candidato", ha precisato.

Il riferimento alla trattativa di mercato tra Suarez e la Juventus viene esplicitato solo nel finale.

"Come noto alle cronache, peraltro, il calciatore non è stato tesserato in Italia e la società che, in quella fase, si era interessata a lui, aveva poi esplicitamente cambiato obiettivi di mercato", ha precisato.