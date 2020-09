Obbligazioni trentennali italiani al minimo storico

Il rendimento delle obbligazioni trentennali italiane o Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) è sceso al minimo storico questo mercoledì, riporta Reuters.

Secondo la testata questo sarebbe legato ai risultati delle elezioni regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari.

In particolare, nonostante il buon risultato ottenuto dalla Lega e dal centrodestra alle regionali, questi ultimi non sono riusciti a portare allo scioglimento del governo e ad andare alle elezioni anticipate. A questo bisogna sommare la vittoria del si al referendum per il taglio dei parlamentari. Secondo Reuters questi due fattori avrebbero portato al crollo dei rendimenti delle obbligazioni italiane martedì.

Oggi questa tendenza continua con il rendimento dei BTP trentennali che hanno toccato il minimo storico, l'1,76% all'inizio delle contrattazioni, mentre i rendimenti delle obbligazioni decennali sono scesi al minimo dall'inizio di ottobre dello scorso anno a 0,83%. I rendimenti obbligazionari dei BTP di 30 anni sono scesi di 3-4 punti base sulla curva delle quotazioni.

Le prospettive di crescita e inflazione nella zona euro non sono peggiorate da quando la Banca centrale europea ha deciso di non cambiare la sua politica all'inizio di questo mese, ha detto mercoledì a Bloomberg il membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea Yves Mersch.

Mersch inoltre ha osservato che la BCE potrebbe affrontare rischi legali se cercasse di estendere "i poteri di emergenza" dei suoi piani di acquisto dei pandemic bond.

Ciò è in contrasto con le recenti osservazioni accomodanti di altri responsabili politici della BCE, che hanno portato gli investitori ad aumentare le loro puntate sui tagli dei tassi entro la metà del 2021.