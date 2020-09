Regionali, Salvini: Lega e centrodestra in 15 regioni, il centrosinistra in 5, i Cinque Stelle in 0

Matteo Salvini celebra la vittoria del centrodestra e del suo partito e definisce curiosa la "teoria" secondo la quale i risultati del voto "avrebbero rinforzato il governo", visto il fiasco dei Cinque Stelle in tutte le regioni.

#Salvini: "È finita 4 a 3. L’obiettivo è quello di fare il miglior risultato possibile: ci “accontentiamo” di aver stravinto in Veneto e Liguria, di aver vinto nelle Marche e, per la prima volta, in Valle d’Aosta."#cartabianca pic.twitter.com/SkyF30m5jo — #cartabianca (@Cartabiancarai3) September 22, 2020

​Infatti la Lega e centrodestra hanno vinto in 15 regioni, il centrosinistra in 5, i Cinque Stelle in 0, portando dunque al crollo di una "delle due gambe" del governo, come affermato da Salvini.

"Gli italiani hanno scelto così. Io, a differenza degli altri, non mi arrampico sugli specchi. I problemi reali sono pensioni, scuola, cassa integrazione, lavoro", ha continuato il leader della Lega a Cartabianca su Rai 3.

Alessandro Di Battista esprime la sua insoddisfazione alle regionali parlando in un video su Facebook di una crisi identitaria del Movimento Cinque Stelle che è "innegabile". Infatti se da un lato la vittoria del Si nel referendum sul taglio dei parlamentari sembra aver portato a compimento la missione identitaria che il M5s si era dato da tempo, i cinque stelle sono stati sconfitti sonoramente in quasi tutte le Regioni al voto con percentuali a doppia cifra solo in Campania.

Ora Salvini vuole una maggiore partecipazione del suo partito e di tutto il centrodestra al governo, con Giuseppe Conte che ieri ha anticipato la questione parlando a un punto stampa del Welfare Index pmi 2020.

Conte in merito al risultato delle regionali ha affermato di non sentirsi "di dire che il governo ne è uscito rafforzato", mentre agli appelli di Salvini per una sua "chiamata per parlare di Recovery fund" il presidente del consiglio ha dichiarato che "ci saranno occasioni per confrontarsi anche con tutti i rappresentanti delle opposizioni".