Duplice omicidio a Lecce, ucciso l'arbitro Daniele De Santis assieme alla fidanzata

La città di Lecce è stata scossa da un duplice omicidio avvenuto lunedì sera in uno stabile situato tra via Montello e via Gallipoli, nel quartiere Rudiae, vicino alla stazione centrale. Un uomo e una donna sono state uccisi in seguito a una violenta lite. Si tratta di Daniele De Santis, 33 anni, promettente arbitro di serie C, e la sua compagna Eleonora Manta. La lite, avvenuta all'interno dell'abitazione del De Santis, sarebbe degenerata e la coppia e qualcuno avrebbe sferrato numerose coltellate alla coppia, causandone la morte.

Sul posto sono accorse alcune pattuglie della polizia. All'arrivo del 118 i soccorritori non hanno potuto che costatare il decesso dei due fidanzati. Presente anche il procuratore capo Leonardo Leone De Castris.

De Santis è conosciuto negli ambienti calcistici per essere stato direttore di gara in Lega Pro. Nel 2017 ha esordito in serie B con il ruolo di quarto uomo nella partita Pisa-Benevento.

Gli inquirenti sono sulla pista di un uomo, visto allontanarsi da via Montello. Si indaga sul movente passionale.