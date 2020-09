Avezzano: medico accoltella moglie e si suicida, lei era candidata alle elezioni comunali

Un medico ha accoltellato la moglie e poi si è tolto la vita. Il fatto è accaduto ad Avezzano, dove la donna, ora ricoverata in gravi condizioni ma ancora viva, era candidata alle elezioni comunali.

Vittorio Emi, un medico di 70 anni, ha accoltellato la moglie Paola Lombardo durante una lite e in seguito si è tolto la vita buttandosi dal quinto piano del palazzo in cui abitava ad Avezzano, in provincia di L'Aquila.

L'uomo è morto in seguito al ricovero in ospedale mentre la donna, 63enne commerciante del paese e candidata alle elezioni comunali, è stata operata ed ora è in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del nosocomio marsicano.

La tragedia si è consumata lo stesso giorno delle elezioni comunali alle quali la donna era candidata in qualità di consigliere. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine con il supporto del 118. Il compito di ricostruire la dinamica è stato assegnato al Capitano Luigi Strianese.

