Election Day, schede nascoste in un cassetto del seggio a Procida: intervento dei Carabinieri

Si sono verificate delle irregolarità in un seggio elettorale di una sezione a Procida, in provincia di Napoli. Lo riferisce il quotidiano Il Mattino.

A quanto si apprende, nel seggio allestito nell'istituto scolastico 'Flavio Gioia' di Procida, sono state rinvenute delle schede elettorali nascoste all'interno di un cassetto.

Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma dei Carabinieri, che hanno svolto degli accertamenti, chiudendo il seggio per alcune ore.

La sezione, all'interno della quale si vota anche per eleggere il nuovo sindaco e il governatore della Campania, è stata quindi riaperta per la prosecuzione delle operazioni di voto intorno alle 9:30 del mattino.

Successivamente sulla pagina ufficiale Facebook della lista 'Procida per tutti' è stata resa nota la notizia delle dimissioni della presidente del seggio, la quale ha rinunciato al proprio incarico "per garantire la serenità delle operazioni di voto".

Le votazioni del 20 e 21 settembre

E' scattata quest'oggi la due giorni elettorale in Italia, con gli aventi diritto che sono chiamati a rinnovare 962 giunte comunali, 7 giunte regionali e ad esprimere il proprio parere nel referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".

In totale sono 46 milioni i cittadini che possono recarsi alle urne per tracciare una X sulla scheda di colore verde chiaro, valida per il referendum, e su quelle per le votazioni regionali e comunali nelle suddivisioni amministrative dove si vota anche per il rinnovo della giunta.

Inoltre, in due collegi, rispettivamente in Veneto e Sardegna, si svolgono contestualmente le elezioni suppletive del Senato della Repubblica.