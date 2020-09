Campagna #cambiagesto, già raccolti in Italia 250mila mozziconi di sigarette

Su tutto il territorio italiano ha preso il via la campagna di sensibilizzazione #cambiagesto, impegnata nel contrastare la dispersione nell'ambiente dei mozziconi di sigaretta e finanziata da Philip Morris Italia con il supporto di H+, E.R.I.C.A. e Retake.

Dopo Palermo, Firenze, Salerno, Livorno e Bari, dove la campagna ha coinvolto e sensibilizzato oltre 50.000 tra volontari e cittadini, quest'ultima è arrivata a Roma.

Il lancio nazionale della campagna avviene in occasione del #WorldCleanUpDay2020, la giornata mondiale della pulizia del mondo durante la quale l'associazione Retake di Roma ha festeggiato i suoi 10 anni di attività.

VIDEO | Retake Roma spegne dieci candeline, contro i mozziconi a terra parte la campagna #cambiagesto https://t.co/XGWvFfgXTX pic.twitter.com/ymtIVYT4iz — Roma Today (@romatoday) September 19, 2020

La campagna #cambiagesto di cui Retake è mira a sensibilizzare ed educare i cittadini a non buttare a terra i mozziconi di sigarette. In Italia la sostiene Philip Morris Italia, finanziatrice e promotrice dell'evento:

"#cambiagesto è una campagna che abbiamo lanciato un anno fa e che abbiamo portato già in tante città d'Italia per prevenire l'inquinamento da mozzicone andando ad agire in due direzioni: da una parte cercando di creare nel fumatore consapevolezza sui danni ambientali provocati da una cicca di sigaretta gettata a terra, dall'altro cercando di aiutarlo nell'adottare un comportamento più virtuoso regalandogli un portacenere portatile per non gettare più mozziconi a terra", ha spiegato Michele Samoggia Zerbetto, responsabile della comunicazione e della sostenibilità di Philip Morris Italia.

Ad oggi la campagna ha risparmiato all'ambiente circa 250.000 mozziconi e nei prossimi mesi proseguirà il suo tour nelle città di Padova (5-24 ottobre), Vercelli (26 Ottobre -14 Novembre), Genova (16 -29 Novembre) e Bologna (1-20 Dicembre).