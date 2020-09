Torvaianica, spari in spiaggia vicino ad uno stabilimento balneare: un ferito

E' stata una mattinata di terrore e di panico a Torvaianica, sul litorale romano, dove si è verificata una sparatoria in spiaggia, nei pressi dello stabilimento Bora Bora.

Sul posto sono giunte due persone a bordo di uno scooter, che si sono presentate a volto coperto e hanno aperto il fuoco ferendo un cittadino albanese, pregiudicato.

I due malviventi sono riusciti a fuggire mischiandosi tra la folla, riporta il quotidiano locale il Faro. Le forze dell'ordine, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia, sono sulle loro tracce.

La vittima di quello che sembrerebbe configurarsi come un agguato in piena regola è stata trasferita presso l'ospedale San Camillo di Roma, dove non si trova in pericolo di vita.