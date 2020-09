L'Ue si doterà di nuove armi per contenere i giganti del Web

Il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton, in un'intervista al FT, ha dichiarato che le società della Silicon Valley sono diventate "troppo grandi per preoccuparsene" e che la Ue deve pensare a nuovi provvedimenti, la possibilità di esclusione dei grandi gruppi tecnologici dal mercato unico.

L'UE vuole dotarsi di nuove e potenti armi per contenere i giganti del Web, diventate troppo grandi e con una posizione dominante sui mercati, che minaccia i concorrenti minori e la tutela dei clienti. Lo ha detto il commissario europeo Thierry Breton, in una intervista al Financial Times.

L'Europa sta lavorando a nuove regole e a un nuovo sistema di controllo basato su uno sforzo collettivo tra i governi nazionali e l'UE.

"Abbiamo bisogno - ha puntualizzato - di una migliore supervisione per queste grandi piattaforme, come abbiamo fatto di nuovo nel sistema bancario" dopo la crisi finanziaria.

Le proposte sono in fase di definizione e una volta concordate dovranno essere discusse in Consiglio e in Parlamento Europeo. Il progetto di legge sarà pronto entro l'anno, ha detto Breton.

Le nuove disposizioni aumenteranno i poteri di controllo di Bruxelles sulle aziende tecnologiche, aumenteranno le tutele della privacy degli utenti, vigilando sulla raccolta dei dati e il loro utilizzo, in seguito alle preoccupazioni sollevate da ricercatori indipendenti. I provvedimenti saranno tesi creare un level playing field per salvaguardare le piccole aziende dalla posizione dominante sul mercato dei giganti del web, che potrebbero essere costretti a smantellare o vendere rami delle loro attività europee. In circostanze estreme i provvedimenti potrebbero includere la possibilità di escludere del tutto i grandi gruppi tecnologici dal mercato unico, fa sapere il commissario unico.

Inoltre Bruxelles pensa a un sistema di rating che permette al pubblico e alle parti interessate di valutare le società rispetto alla conformità fiscale e ai contenuti delle piattaforme. Non verrà invece tolta l'esenzione di responsabilità.

"Il porto sicuro dell'esenzione di responsabilità rimarrà - ha detto - È qualcosa che è accettato da tutti".

Le direttive europee sull'e-commerce sono state adottate nel 2000 quando la maggior parte degli attori non esistevano e le piattaforme non erano così diffuse. L'8 settembre si sono concluse le prime consultazioni sulla Legge Unica digitale (Digital Single ACT – DSA) e sulla concorrenza.