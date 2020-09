Roma, ladro muore durante un furto: ferito anche un carabiniere

Un malvivente ha perso la vita a Roma mentre stava tentando di introdursi in un palazzo di uffici nel quartiere dell'Eur, in via Paolo Di Dono a Roma, mentre un militare dell'Arma dei Carabinieri è rimasto ferito.

A quanto si apprende dal quotidiano Il Tempo, nel corso della notte uno dei residenti di un vicino condominio ha lanciato l'allarme al 112 dopo aver udito dei rumori sospetti.

Una volta giunti sul posto, i militari hanno sorpreso una coppia di ladri intenti ad intrufolarsi nell'edificio: uno dei due si è immediatamente dato alla fuga, mentre l'altro ha aggredito i militari con un'arma contundente causando il ferimento di uno di loro e provocando la reazione dei Carabinieri.

A nulla è servito il tempestivo intervento di un'ambulanza, arrivata sul posto dopo pochi minuti, con l'uomo, di nazionalità italiana, che viene immediatamente dichiarato morto.