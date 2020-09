Migranti, 114 persone soccorse da Alan Kurdi al largo della Libia

🔴 Breaking: Die #ALANKURDI hat gerade 90 Menschen von einem Schlauchboot in Seenot gerettet. Kurz darauf sichtete die Crew ein weiteres Holzboot und nahm alle 24 Menschen an Bord.



Die ALAN KURDI hat jetzt 114 Überlebende an Bord. Updates folgen!#leaveNoOneToDie pic.twitter.com/F7cRFA0Dug