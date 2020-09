Perugia, badanti lasciano anziano chiuso in macchina e vanno a mangiare una pizza

Una coppia di badanti ha lasciato chiuso un anziano in macchina durante il loro orario lavorativo e si sono allontanati per mangiare una pizza. I due sono stati denunciati alla Polizia.

Un carabiniere libero dal servizio ha notato un'anziano chiuso in una macchina e in evidente difficoltà ed ha lanciato l'allarme: questo è accaduto nella zona di Pian di Massiano, a Perugia.

L'uomo era stato lasciato chiuso in macchina dai badanti che lo dovevano accudire, i quali si sono allontanati dal veicolo per andarsi a mangiare una pizza ed hanno abbandonato l'uomo nell'autovettura.

La coppia di badanti, due coniugi peruviani di 41 e 44 anni, sono stati denunciati dalla polizia per il reato di abbandono di persona incapace.

All'arrivo della volante sul posto gli agenti hanno trovato il personale del 118 che era riuscito ad aprire lo sportello dell'autovettura attraverso una fessura del finestrino e aveva messo in atto le prime cure.

Secondo la ricostruzione dei fatti da parte della polizia l'uomo, di 79 anni, era chiuso in auto da circa 40 minuti. Poco dopo sono arrivati sul posto anche i due badanti i quali hanno affermato che lo avevano lasciato chiuso a chiave per poter andare a mangiare una pizza. L'anziano è stato affidato alla figlia, accorsa immediatamente sul posto.

Agli inizi del mese un altro caso simile ha coinvolto un'ottantenne, lasciato solo in auto dalla propria badante per almeno un'ora. Quest'ultima aveva abbandonato l'uomo per andare a trovare un'amico.