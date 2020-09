Covid, Formia: nuova ordinanza su obbligo mascherine anche all'esterno

In seguito ad un nuovo focolaio scoppiato nel comune di Formia, in provincia di Latina, il sindaco ha emanato una nuova ordinanza per l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici anche all'esterno per tutta la giornata.

Il sindaco di Formia Paola Villa ha emanato una nuova ordinanza che imporrà ai cittadini l'obbligo di mascherina nei luoghi pubblici, anche all'esterno, per tutta la durata della giornata. Questa decisione è stata presa in conseguenza al nuovo focolaio di Covid scoppiato nel comune, con 17 positivi comunicati ieri e riferibili al cluster del mercato ittico.

"Ogni cittadino, quando esce dalla propria abitazione e si trova in un luogo pubblico deve obbligatoriamente indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto - prodotte, in materiale multistrato, idonea a fornire una adeguata barriera per la protezione del naso e della bocca), salvo situazioni in cui è previsto l’utilizzo di mascherine con protezione di livello superiore (particolari luoghi di lavoro sensibili). La mascherina, inoltre, deve essere sempre utilizzata in ambienti chiusi, nei luoghi aperti al pubblico o in luoghi in cui si incontrano persone" si legge nell'ordinanza firmata da Villa.

Il sindaco ha inoltre comunicato, attraverso un post sulla propria pagina Facebook, l'attivazione di un numero telefonico al quale quanti messi in quarantena obbligatoria o preventiva, possono rivolgersi per avere un servizio di recapito a domicilio per la spesa di alimenti di prima necessità o di farmaci.

Focolaio di Formia molto serio, 17 i positivi dopo i primi tamponi effettuati

"Dalla lavorazione dei primi 94 tamponi, sono emersi 17 positivi. Domani sera si dovrebbe avere il quadro completo delle positività. Nelle more, la Asl di Latina di concerto con il sndaco di Formia, ha deciso di attivare un Drive in provvisorio che inizierà a funzionare da domani (oggi, ndr)" ha comunicato l'Asl di Latina ieri in seguito al focolaio scoppiato nel comune.

Il servizio si svolgerà a partire dalle 14 nell’area del mercato di Formia, epicentro del focolaio.

"Si invitano tutti coloro che ritengono di aver avuto contatti con i luoghi in cui si concentra il focolaio di Formia, di recarsi al Drive in, per il test rapido. L’accesso è spontaneo e non richiede la prescrizione medica. Il Drive in proseguirà la propria attività anche nelle giornate di Domenica 20 e Lunedi 21 settembre. Oggi dalle 14 alle 18, domenica e lunedì dalle 10 alle 18. L’Azienda invita a distribuirsi nelle tre giornate al fine di evitare lunghe attese" conclude l'Asl.

Negli scorsi giorni un'altro focolaio è scoppiato all'interno di un'impresa ortofrutticola di Polignano a Mare, in provincia di Bari, dove sono stati individuati sinora 108 casi di persone positive.