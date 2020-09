G20 per la salute 2021, Milano e Bergamo si candidano come sedi

In seguito alla comunicazione di Ursula von der Leyen, la quale ha affermato che il summit globale sulla sanità si terrà il prossimo anno in Italia, i sindaci dei due capoluoghi lombardi di Milano e Bergamo hanno presentato la proposta di ospitare il suddetto evento nelle proprie città attraverso un post Facebook del sindaco milanese.

"Milano e Bergamo insieme per ospitare il G20 Salute del 2021. [...] Competenza, conoscenza, ricerca, sperimentazione, ma anche proattive reti di volontariato che consentono di essere vicini ai bisogni dei cittadini più fragili. E' su queste basi che si fonda la proposta di Milano e Bergamo, due città internazionali, all'avanguardia in numerosi ambiti, non ultimi quello farmaceutico e delle scienze della vita" hanno dichiarato unitamente il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e quello di Milano Beppe Sala.

Necessario in Europa un fronte unito sul tema sanitario

"L'Europa ha bisogno di un indirizzo unitario, anche sul fronte sanitario. Per questo occorrono esperienza, know how e solidarietà. E soprattutto è necessario dare il via a politiche sulla salute in grado di tutelare tutti i cittadini dell'Unione Europea, sia per affrontare le conseguenze della pandemia Covid-19 sia per definire nuovi protocolli da attivare in ogni Paese UE in caso di future emergenze sanitarie e per gestire le criticità e il quotidiano" afferma Sala.

"La pandemia ha profondamente messo alla prova il nostro territorio e i nostri cittadini ma non ha minato i valori su cui le nostre comunità si fondano. Sono quei valori a spingerci oggi a proporre e sostenere con determinazione di Milano e Bergamo a ospitare il G20 Salute. Un summit che per noi ha un profondo significato simbolico e un'opportunità che siamo certi le nostre città sapranno onorare al meglio. Auspichiamo che il Governo Italiano accolga la nostra proposta" conclude il post.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero della Salute, il numero dei casi totali dall'inizio dell'emergenza coronavirus ha raggiunto quota 294.932. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.638 contagiati, 24 morti e 909 guariti.