Incendi, continua a bruciare la montagna tra Bussi sul Tirino e Collepietro - Video

Per il terzo giorno consecutivo continuano gli incendi sulla montagna situata tra Bussi sul Tirino, in provincia di Pescara, e Collepietro, a L'Aquila.

Come riporta il portale Meteoweb, prosegue incessante il lavoro dei vigili del fuoco dei Comandi Provinciali di Pescara e L'Aquila.

Sul posto sono intervenute quattro squadre, coadiuvate anche dai mezzi aerei, tre Canadair e un elicottero, nel tentativo di riportare la situazione alla normalità.

A rendere particolarmente difficoltosi i lavori è la conformazione geografica del territorio, che complica non di poco il lavoro dei pompieri.

Sul profilo Twitter dei vigili del fuoco è possibile osservare le immagini che rendono conto del lavoro svolto dai vigili del fuoco per domare l'incendio attualmente in corso in Abruzzo.