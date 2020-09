Catania, due bande criminali sgominate dalla Polizia: 13 arresti

Sono tredici le persone finite in manette, arrestate dalla polizia di Catania nell'ambito di due blitz effettuati contro altrettante bande specializzate nella commissione di reati predatori.

A darne notizia è l'Ansa. A quanto si apprende, gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno portato a sgominare due gruppi criminali dediti rispettivamente alle rapine sui Tir e a furti in appartamento.

Sette sono gli arresti eseguiti in flagranza di reato a fronte di sei in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

E' stato inoltre reso noto che nella giornata di oggi, alle 10.50, si terrà una conferenza stampa nlla sala Filippo Raciit del X Reparto mobile di Catania, nel corso della quale saranno comunicati ulteriori dettagli sull'operazione.