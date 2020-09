Foto e video di minori nudi su Whatsapp: denunciati in 6 a Messina

Sono sei le persone adulte denunciate dalla Polizia postale e delle Comunicazioni di Catania e Messina, per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, dopo esser state trovate in possesso di foto e video di minori nudi. Le indagini sono state coordinate dalla Procura distrettuale di Messina e sotto la direzione del Centro nazionale contrasto pedopornografia on line del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni.

Come in altri casi analoghi, è stata la denuncia di una madre a dare il via al lavoro degli inquirenti. La donna, residente in provincia di Messina, si è rivolta alle forze dell'ordine dopo aver trovato alcune immagini sul cellulare della figlia adolescente, relative a diverse sessioni di chat con utenti singoli, con scambio di video e foto erotiche con minori anche nudi.

Nel corso delle indagini sono state effettuate delle perquisizioni nelle province di Messina, Catania, Palermo, Milano, Napoli e Teramo, che hanno portato al sequestro di computer e smartphone. Il materiale pedopornografico è stato rinvenuto sia all'interno dei dispositivi che con sofisticate strumentazioni forensi che hanno permesso l'acquisizione del contenuto degli smartphone e in particolare delle conversazioni su WhatsApp.

Oltre ai sei adulti indagati sono stati identificati e segnalati alla Procura competente alcuni minori coinvolti nell'inchiesta. Secondo quanto riferiscono gli investigatori le indagini sono ancora in corso di approfondimento per verificare la condotta di adescamento.