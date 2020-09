Bollettino di oggi: 216.807 guariti (+853), 35.668 deceduti (+10), 42.457 casi attuali (+1.044)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'emergenza coronavirus ha raggiunto quota 294.932.

Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrate 853 guarigioni dal Covid, dato migliore rispetto a ieri quando ne erano state certificate 689. Complessivamente il numero dei guariti cresce fino a 216.807.

Nell'ultimo giorno sono stati 10 i decessi per coronavirus, 3 in meno rispetto a ieri. Le vittime del Covid dall'inizio dell'epidemia in Italia diventano così 35.668.

Le persone positive al coronavirus in Italia oggi sono complessivamente 42.457, 1.044 in più rispetto a ieri. Nelle ultime ventiquattro ore è stato registrato un calo dei pazienti in terapia intensiva, che sono 208, 4 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.387, 39 in più di ieri. Le persone con sintomi lievi o assenti in autoisolamento domiciliare sono 39.862, 1.009 in più di ieri.

Dei 1.907 nuovi casi di contagio registrati oggi, 224 arrivano dalla Lombardia, seguita dalla Campania con 208, dal Lazio con 193, dalla Sicilia con 179, dal Veneto con 176, dalla Liguria con 158, dal Piemonte con 127 e dall'Emilia-Romagna con 121. Nelle altre regioni i nuovi casi sono stati inferiori a cento, con la sola Basilicata a zero contagi. Nelle note integrative del bollettino si rileva che:

in Sicilia "dei 179 nuovi casi positivi di oggi, 21 sono ospiti della Comunità "Biagio Conte" e 37 sono migranti ospiti degli hotspot siciliani";

in Calabria "dei 28 nuovi casi positivi di oggi, 12 sono migranti."

Oggi sono stati fatti 99.839 tamponi, in leggero calo rispetto ai 101.773 test di ieri.