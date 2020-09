Proteste fuori scuola dove studia figlio di Conte: qui venuto a fare la passerella

“Dice è venuto qui il presidente del Consiglio perché hanno ripreso le terze medie e il suo è un ragazzo che frequenta la terza media, ha annunciato la ripresa della scuola ma in realtà non è ripresa la scuola. È stata veramente una passerella.”

A denunciarlo una mamma che con altre mamme e papà hanno avviato ieri una protesta all’esterno della scuola media frequentata anche dal figlio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Nei fatti questa scuola ha ripreso l’attività didattica accogliendo le classi per 4 ore ed una sola volta a settimana.

“Da parte della scuola lamentiamo una mancanza di comunicazione. Mentre a livello generale lamentiamo una profonda disorganizzazione.” Dicono le mamme intervistate.

Un papà ha detto che lui è pronto a dare una mano alla scuola se solo loro la chiedessero.

Non viene garantito di fatto il diritto allo studio, perché come alternativa non è stato attuata la didattica a distanza che invece il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina aveva annunciato durante l’estate, affermando che le classi sarebbero state dotate di strumentazione all’avanguardia per la didattica a distanza.

Il commento di Salvini

Matteo Salvini non ha mancato l’occasione per commentare e infierire su una scuola italiana, guidata dal ministro Lucia Azzolina, a cui solo le misure di emergenza anti-covid gli mancavano.

“Il grido d'allarme di mamme e papà preoccupati per il futuro dei loro figli, e come loro milioni di famiglie in tutta Italia. Tutto questo non è normale ed è il risultato di 6 mesi di tempo spesi male, senza dare ascolto alle raccomandazioni che arrivavano dal mondo della scuola, con risultati evidenti a tutti.”