Bollettino di oggi: 215.954 guariti (+689), 35.658 deceduti (+13), 41.413 casi attuali (+881)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 293.025.

Nella giornata di oggi sono state confermate 689 guarigioni, 69 in più rispetto a ieri. Il numero complessivo dei guariti dal Covid sale così a 215.954.

Oggi sono morte per il coronavirus 13 persone, 1 in più rispetto al dato di ieri, in questo modo i decessi dall'inizio dell'epidemia arrivano a 35.658.

Le persone attualmente positive al coronavirus anche oggi registrano una crescita non irrilevante pari ad 881, in aumento di 61 rispetto a ieri, aggiornando così i casi aperti a 41.413. Negli ospedali continua la crescita dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 212, 5 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.348, 63 in più di ieri. Le persone in autoisolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti sono 38.853, 813 in più di ieri.

Dei 1.585 nuovi casi registrati oggi nel Paese, in prevalenza arrivano dalla Lombardia con 281, seguita dalla Campania con 195, dal Lazio con 181, dalla Toscana con 119, dall'Emilia-Romagna con 110 e dal Veneto con 109. Nelle altre regioni i nuovi casi sono stati inferiori a cento e allo stesso tempo nessuna regione è a zero contagi. Nella nota integrativa del bollettino si rileva che:

in Calabria "dei 16 nuovi casi positivi di oggi, 3 sono migranti;"

in Sicilia "dei 96 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa";

in Abruzzo sono stati fissati 33 nuovi casi, ma "dal totale sono stati sottratti 2 casi dei giorni passati, in quanto già in carico ad altre Regioni".

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 101.773 tamponi, in aumento rispetto ai 100.607 di ieri.