Oggi a Milano Mattarella incontrerà il presidente tedesco Steinmeier

Con una visita a Milano, il presidente federale Frank-Walter Steinmeier vuole dare un segno di solidarietà al nord Italia, particolarmente colpito dalla pandemia del coronavirus.

Qui Steinmeier incontra il presidente Sergio Mattarella per i colloqui. Inoltre, sono previsti incontri con medici e infermieri per fornire informazioni sulle loro esperienze durante la crisi del coronavirus. Il Presidente Federale verrà accompagnato dai sindaci i cui comuni tedeschi mantengono una partnership con i loro omologhi italiani.

La visita non a caso è stata voluta a Milano, capoluogo della regione che più ha sofferto durante la prima fase della pandemia e dove con la Germania è stato "costruito un ponte-aereo per 44 pazienti italiani gravissimi", secondo quanto affermato da Viktor Elbling, l'ambasciatore tedesco in Italia.

Questo incontro sconfesserebbe quelle voci secondo cui sussiste una certa sfiducia tra italiani e tedeschi. "Non la vedo. Al contrario: siamo legati da una stretta amicizia e collaborazione. Ma l'amicizia non è qualcosa che si può dare per scontato, va coltivata", ha detto Steinmeier alla Repubblica.

Steinmeier ha chiarito su "La Repubblica" che all'inizio della crisi sono emersi forti egoismi nazionali. Sia in Germania e in altri stati dell'UE c'è stato un orientamento interno piuttosto istintivo. La chiusura delle frontiere "ha provocato critiche e messo a dura prova i rapporti reciproci". Ma è diventato subito chiaro che nessun paese poteva sconfiggere il virus da solo.

Steinmeier e Mattarella erano consapevoli in quella fase: "Se non vogliamo mettere in pericolo l'amicizia tra i nostri Paesi, allora dobbiamo dare prova di solidarietà, allora dobbiamo lavorare insieme".

Il programma della visita a Milano

Il programma della visita di Steinmeier prevede prima il colloquio con Mattarella a a Palazzo Reale e, successivamente, ascolteranno le testimonianze di alcuni degli ex pazienti italiani del Covid19 ospitati nei mesi scorsi in strutture sanitarie tedesche e del personale medico.

Poi i due presidenti incontreranno i sindaci delle città gemellate italo-tedesche. Nel pomeriggio all'Hangar della Bicocca i due Capi di Stato prenderanno parte al panel economico sul dopo Covid.

Infine la giornata terminerà con un concerto al Teatro alla Scala con la Nona Sinfonia di Beethoven diretta dal Maestro Riccardo Chailly.