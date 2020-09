Al Bano e la pensione ritenuta insufficiente, la reazione dei social

Al Bano, in un'intervista concessa a Rai Radio 2, ha dichiarato che con la sua pensione di 1470 Euro al mese non riuscirebbe nemmeno a pagare il caffè agli amici. Gli utenti di Twitter reagiscono indignati e fanno diventare tendenza il cantautore.

Dovremo abituarci ad ascoltare gli acuti di Al Bano ancora per diverso tempo, anche perché con i soldi della sola pensione non riuscirebbe a vivere. Non potendosi nemmeno permettere l'atto di offrire un caffè agli amici.

Il cantautore è così subito diventato di tendenza su Twitter, tra tanti attacchi che sommergono qualche timida voce levatasi in sua difesa.

C'è chi giudica l'uscita del cantautore irrispettosa verso le sue stesse origini.

Quando il grasso arriva al cuore!...C'è chi campa una famiglia intera con 1400€ e, nel suo paese, ce ne saranno sicuramente parecchi: ma Al Bano ha dimenticato le sue stesse origini!... — Nikkox (@Nikkox8) September 16, 2020

​Altri invece usano l'ironia, tirando in ballo il brano più popolare di Al Bano e dell'ex moglie Romina Power.

La vita è quella cosa che quando sei giovane è tutta felicità, un bicchiere di vino con un panino e poi quando sei vecchio diventa dura con 1470 euro di pensione che poi non puoi offrire nemmeno il caffè a un amico al bar. #Albano — Ciccio Rosina (@CicRosina) September 16, 2020

​Alcuni si chiedono che qualità di caffè offra...

Ma #Albano, con tutti i soldi che si è fatto vendendo dischi e facendo concerti per più di 50 anni perché si lamenta della pensione di 1470€ ?

Quanti contributi ha versato?



Ma che tipo di caffè offre solitamente?

Il kopi luwak, da costosi chicchi digeriti da uno zibetto? — @Eja!🌞 (@_Facezia_) September 16, 2020

​... mentre altri lo invitano a offrirne uno semplicemente virtuale per risolvere il problema.