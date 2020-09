Nuovo test Covid-19 pronto in 12 minuti, segnala tutto carica virale e anticorpi

Menarini ha prodotto un macchinario in grado di fare i test covid-19 in 12 minuti. L'apparecchiatura può verificare contemporaneamente tamponi e test sierologici.

Realizzare un solo test per rintracciare Sars-CoV-2 prima che la malattia covid-19 esploda. Questo è stato l’obiettivo, a quanto pare riuscito, dell’italiana Menarini Diagnostics che attraverso una ricerca ha prodotto un test che in 12 minuti individua se un soggetto è positivo, indica la carica virale per isolare subito i pazienti più contagiosi ed evidenzia l’eventuale sviluppo degli anticorpi.

Il test è quello solito, si fa un tampone rinofaringeo al paziente, quindi si inserisce il tampone nell’apparecchio trasportabile della piattaforma Afias e in 12 minuti si ottengono i risultati. Il laboratorio portatile rileverà la presenza dell’antigene quantificando la carica virale.

La strumentazione può essere usata anche per l’indagine sierologica, in modo da misurare gli eventuali anticorpi presenti nel sangue del paziente positivo.

Una piattaforma dal doppio uso quindi, che aumenta la capacità di effettuare test sulla popolazione e riduce enormemente i tempi di attesa, migliorando anche la tempestività di azione su potenziali focolai localizzati.

Le strumentazioni diagnostiche sono di due timi, il primo modello (Afias 1) esegue un solo test alla volta, mentre Afias 6 esegue 6 test contemporaneamente.

Afias 6, ad esempio, in 12 minuti permette di ottenere per 3 pazienti sia i risultati del test sierologico che di quello antigenico.