Bollettino di oggi: 215.265 guariti (+620), 35.645 deceduti (+12), 40.532 casi attuali (+820)

Il numero dei casi totali di Covid dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 291.442.

Nell'ultimo giorno 620 persone sono guarite dall'infezione del nuovo coronavirus, dato in leggero calo rispetto a ieri quando le persone che avevano sconfitto il virus erano state 695. Il numero complessivo delle guarigioni sale così a 215.265.

Tornano in doppia cifra i deceduti per Covid nelle ultime ventiquattro ore, che sono stati 12, 3 in più rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus si è portato via le vite di 35.645 persone.

Le persone attualmente positive al coronavirus tornano a superare quota 40mila, 40.532 per la precisione grazie all'aumento giornaliero di 820. Negli ospedali continua la crescita dei ricoveri, anche se la situazione resta ampiamente sotto controllo: i pazienti in terapia intensiva sono 207, 6 in più di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 2.285, 63 in più di ieri. Le persone in autoisolamento domiciliare con sintomi lievi o assenti sono 38.040, 751 in più di ieri.

Dei 1.452 nuovi casi registrati oggi nel Paese, in prevalenza arrivano dalla Campania con 186, seguita dal Lazio con 165, da Lombardia e Veneto con 159, dal Piemonte con 117, dall'Emilia-Romagna con 106 e dalla Puglia con 103. Nelle altre regioni i nuovi casi sono stati inferiori a cento e allo stesso tempo nessuna regione è a zero contagi. Nella nota integrativa del bollettino si rileva che in Calabria "dei 19 nuovi casi positivi di oggi, 8 sono migranti."

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 100.607 tamponi, in netto aumento rispetto ai 80.517 di ieri.