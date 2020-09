Palermo, mercato dell’usato rubato legalizzato. Rinascita per Albergheria

Il quartiere Albergheria di Palermo avrà il suo mercatino dell'usato legalizzato. Non si potranno più vendere oggetti rubati e di dubbia provenienza. I Vigili urbani controlleranno i venditori.

Nel centrale quartiere dell’Albergheria a Palermo esiste un tradizionale mercatino dell’usato che negli anni è però diventato il luogo dello smercio dell’usato rubato nelle case dei palermitani.

Grazie a un progetto di riscatto da parte dei venditori onesti, appoggiato dai cittadini della zona e sostenuto dal Comune di Palermo, il mercatino del baratto otterrà presto una autorizzazione formale da parte del Comune per vendere i beni usati alla luce del sole.

DI fatto il Comune di Palermo ha consegnato le aree ai 140 venditori associatisi nell’associazione Sbaratto che ha la responsabilità di consociare tutti i venditori interessati ad avere una piazzola di vendita nel quartiere Albergheria.

I venditori dovranno compilare una dichiarazione nella quale affermano che il materiale usato messo in vendita non proviene da furti e non ha altre provenienze illegali.

Sull’area vigileranno i vigli urbani di Palermo, mentre la pulizia e il decoro saranno assicurati dalla società di pulizia comunale Rap.

Da abusivo a legale, come rinasce un mercatino dell’usato illegale

L’idea è nata su impulso di una iniziativa simile messa in campo anni fa a Torino dall’ex sindaco Sergio Chiamparino che chiese all’ex assessora Ilda Curti di avviare un percorso di legalizzazione per il mercato dell’usato Baloon, dove si smerciava molta roba rubata.

In quel caso ci vollero 10 anni per giungere alla regolamentazione del mercatino con il supporto anche dell’Università.

A Palermo il progetto va avanti dal 2017 e ora approda ad uno snodo importante per il futuro del quartiere e del mercatino. Il completamente del processo di legalizzazione servirà anche ad attrarre i turisti.