Bollettino di oggi: 214.645 guariti (+695), 35.633 deceduti (+9), 39.712 casi attuali (+525)

Il numero complessivo dei casi dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 289.990.

Nell'ultimo giorno l'aumento delle persone che sono riuscite a debellare il virus dall'organismo è stato pari a 695, dato migliore rispetto ai 316 guariti di ieri. Le guarigioni dal Covid dall'inizio dell'epidemia salgono così a 214.645.

Oggi sono morte per il coronavirus 9 persone, in calo di 5 rispetto a ieri. Il bilancio complessivo delle vittime di Covid-19 raggiunge quota 35.633.

Le persone attualmente positive al coronavirus oggi sono 39.712, 525 in più rispetto a ieri. Di questi 2.222 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 100 in più di ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva superano quota 200, fermandosi a 201, 4 in più di ieri. Si trovano a casa in autoisolamento con sintomi lievi o assenti 37.289 persone, 421 in più di ieri.

Dei 1.229 nuovi casi di positività registrati oggi, 176 arrivano dalla Lombardia, seguita dai 141 della Liguria, dai 139 del Lazio, dai 136 della Campania, dai 125 dell'Emilia-Romagna e dai 115 del Veneto. Nelle altre regioni i nuovi casi risultano essere sotto cento, così come nessuna è a contagi zero.

Nel bollettino si rileva inoltre che in Sicilia "dei 77 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa."

Nell'ultimo giorno sono stati fatti 80.517 tamponi.