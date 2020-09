Acciuffato Johnny lo Zingaro dopo fuga dal carcere: rimasto in Sardegna

L'assassino seriale con il permesso premio in tasca Johnny lo Zingaro torna in carcere dopo l'evasione. Nel 1987 un permesso premio gli aveva permesso di uccidere una persona.

Johnny lo Zingaro, ovvero Giuseppe Mastini di 60 anni, è stato riacciuffato dalla polizia dopo essere evaso dal carcere di Sassari – Bancali.

L’ergastolano aveva goduto di un permesso premio e non era rientrato in carcere di massima sicurezza al termine del permesso.

L’uomo si era dato alla fuga nascondendosi in un casolare della provincia di Sassari, ma gli agenti della polizia, in collaborazione con la Polizia penitenziaria, lo hanno accerchiato e non gli hanno dato scampo.

Arrestato anche un complice

Lo Zingaro non ha agito da solo, un fabbro suo amico lo ha coperto e nascosto in un ovile di sua proprietà posto in una località tra Terrata Sud e Zuari. Il fabbro è stato arrestato per favoreggiamento.

+++ è stato rintracciato e arrestato in Sardegna dai poliziotti dello #Sco, della #SquadraMobile di Sassari e dalla #PoliziaPenitenziaria Giuseppe Mastini noto come #johnnylozingaro evaso dal carcere di Sassari qualche giorno fa#15settembre#essercisempre pic.twitter.com/XsY7WHI6e0 — Polizia di Stato (@poliziadistato) September 15, 2020

Permessi premio all’evasore seriale

Mastini si trovava rinchiuso presso il carcere di massima sicurezza di Sassari dal mese di luglio del 2017 dopo essere stato trasferito dal penitenziario di Fasano (Cuneo). Il trasferimento si era reso necessario perché il 30 giugno del 2017 Lo Zingaro si era reso irreperibile dopo un permesso premio che gli aveva concesso qualche ora di libertà.

Nonostante questo e altri precedenti, a Sassari gli è stato concesso un secondo permesso che il Mastini ha usato per “darsi alla macchia”.

Un assassino con permesso premio

Il primo omicidio di Giuseppe Mastini, di origini sinti, risale a quando aveva solo 11 anni.

Già nel 1987 Mastini non rientrò da un permesso premio, ma in quella occasione si rese protagonista di reati criminali efferati, tra cui il sequestro di Silvia Leonardi appena ragazza e dell’omicidio della guardia giurata Michele Giraldi e del ferimento del brigadiere dei carabinieri Bruno Nolfi.