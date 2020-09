Perde un diamante da 150 mila euro ma la vigilante glielo restituisce: "Lo avrebbe fatto chiunque"

Si è conclusa bene la disavventura di un imprenditore orefice che aveva smarrito un diamante da 6 carati durante un'esposizione. La pietra preziosa dal valore di 150 mila euro è stata ritrovata una giovane guardia giurata che l'ha restituita al legittimo proprietario.

Il diamante è andato perduto durante la fiera di preziosi in corso a Vicenza a cui partecipano 370 espositori. Doveva essere esposto in uno dei tanti padiglioni fieristici quando è andato perduto.

Per fortuna dell'imprenditore distratto, la giovane Alessandra Biondo, vigilante di 23 anni di Venezia per la rete di security organizzata da Ieg (Italian Exibition Group) in occasione della fiera, ha notato il diamante e lo ha restituito all'imprenditore. "Lo avrebbe fatto chiunque", ha detto la giovane in uno slancio di ottimismo.

La fiera di Vicenza

L'evento VicenzaOro si svolge quest'anno dal 12 al 14 settembre a Vicenza con oltre un centinaio di espositori presenti. Grazie ad una innovativa integrazione digital, tutti i talk e i seminari in programma durante la 3 giorni dedicata al mondo orafo saranno trasmessi live sui canali di Vicenzaoro e visibili da tutto il mondo.