Unicredit, disagi e disservizi sull'online banking: bloccati pagamenti online e prelievi

Che succede a #UniCredit? Hashtag #unicreditdown dice tutto: Impossibile accedere a conti correnti via pc o App. In alcuni casi impossibile prelevare denaro con bancomat. No, oggi UniCredit non è #UniCredit4You https://t.co/8Z8dq22iye #14settembre VIA @titta_ferraro78 pic.twitter.com/EKWZrPSmnc