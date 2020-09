"La prova più difficile della mia vita", Berlusconi lancia un appello alla responsabilità sociale

"Ho superato quella che considero la prova più pericolosa della mia vita". Con queste parole Silvio Berlusconi, dimesso questa mattina dalla clinica del San Raffaele, ha commentato la sua degenza causata dal Covid-19. "Mi dico con soddisfazione anche questa volta te la sei scampata bene", ha aggiunto.

Silvio Berlusconi era risultato positivo al nuovo coronavirus agli inizi di settembre ed era stato costretto al ricovero in ospedale dopo la comparsa di alcuni sintomi da Covid-19. Il suo medico, il professore Alberto Zangrillo, aveva rassicurato sulle condizioni del Cavaliere, quantunque la sua carica virale fosse tra le più alte tra i degenti ricoverati al San Raffaele.

"Grazie a tutti per essere qui a salutare la mia uscita- ha dichiarato Berlusconi - E' una prova difficile, lo dico con emozione. Grazie al cielo e grazie alla professionalità dei medici del San Raffaele e primo tra tutti il professor Alberto Zangrillo ho superato quella che considero forse la prova più pericolosa della mia vita".

"Il professor Clementi - ha aggiunto- ha studiato il mio tampone ed è rimasto sorpreso dall'entità della carica virale, la più alta tra le decine di migliaia osservate al San Raffaele". "Fortunatamente - prosegue - quando me lo hanno comunicato ero già nella fase di recupero dalla polmonite bilaterla che mi rendeva tra i soggetti più a rischio. Con soddisfazione posso dire anche stavolta 'te la sei scampata bella'".

​"L'affetto che ho sentito attorno a me mi hanno dato la forza per superare i momenti più difficili, i primi 3 giorni sono stati molto difficili, in una malattia grave e insidiosa. Credo lo sappiate, ma l'80% dei malati oltre gli 80 anni non ce l'hanno fatta", ha detto il leader di Forza Italia, ringraziando la famiglia, gli amici e quanti lo hanno sostenuto, anche avversari politici, rappresentanti delle istituzioni e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L' appello alla responsabilità

"Ho provato in prima persona che, finché la circolazione di questo virus non sarà debellata, ognuno di noi pur agendo con la più grande prudenza è esposto al rischio di essere contagiato e di contagiare gli altri. E questo è tanto più grave per le persone fragili per età e per condizioni di salute. Per questo rinnovo a tutti l'appello alla massima responsabilità personale e sociale", ha detto Berlusconi.

​Il saluto agli studenti

L'ex premier ha anche espresso un saluto ai tanti studenti per il loro rientro a scuola, non tralasciando un appello alla responsabilità e al rispetto delle regole.

"Oggi è anche il giorno in cui milioni di bambini e di ragazzi tornano a scuola - ha detto- E' una notizia positiva, un segno importante del ritorno alla normalità. Ma è anche un passaggio delicatissimo. Per questo voglio rivolgere a tutti gli studenti un affettuoso in bocca al lupo per l'anno scolastico che comincia ma anche un forte richiamo al rispetto rigoroso di comportamenti corretti e delle regole sanitarie. Fatelo per voi stessi, per i vostri amici, per i vostri insegnanti, per i vostri genitori, per i vostri nonni che potreste contagiare".

​ "Bisogna andare avanti, l'Italia non può restare ferma, sarebbe una catastrofe sanitaria ed economica senza precedenti. Evitarlo dipende da tutti noi. Rivolgo a tutti i miei più calorosi auguri di buona salute e di benessere economico in questa terribile crisi che stiamo vivendo. Grazie dal profondo del cuore a tutti coloro che mi sono stati vicino, speriamo che Dio ci dia una mano a risolvere presto queste situazioni", ha concluso.

Il ricovero di Silvio Berlusconi

All'inizio della scorsa settimana Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone laringeo per il Covid-19, e le sue condizioni di salute erano inizialmente buone.

Nel pomeriggio del 3 settembre il leader di Forza Italia era anche intervenuto in diretta telefonica ad un convegno organizzato dal suo partito a Genova, ringraziando tutti coloro che gli hanno mostrato solidarietà e promettendo di continuare ad essere presente nella campagna elettorale.

Il giorno successivo, il 4 di settembre il Cavaliere ha avuto però un peggioramento, che ha costretto il suo entourage a disporre il ricovero presso l'ospedale San Raffaele di Milano, dove gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale in stadio iniziale.

Negli ultimi giorni le condizioni di Berlusconi sono state definite in miglioramemnto e lo stesso Cavaliere il 9 settembre si è collegato in diretta telefonica durante la riunione del gruppo di Forza Italia alla Camera.