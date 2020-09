Milano, incendio in un appartamento a Quarto Oggiaro: una vittima

L'incendio ha causato una vittima, morta carbonizzata, mentre altri due inquilini, un uomo e una donna, sono stati trasportati in ospedale con il codice verde.

E' di un morto il bilancio delle vittime di un incendio scoppiato nella notte in un appartamento situato nello stabile di via Pier Francesco Cittadini 2, in zona Quarto Oggiaro a Milano.

Sul posto, dopo che è stato lanciato l'allarme, sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, coadiuvati dalla polizia locale, dai carabinieri e dalle ambulanze del 118.

Entrati nel locale al quinto piano della scala E della palzzina, i pompieri non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di uno degli inquilini, la cui identità non è stata stabilita, morto carbonizzato.

Altre due persone, un uomo e una donna, sono invece state trasportate presso l'ospedale Sacco in codice verde dopo che hanno inalato del fumo.

Non sono ancora state rese note le cause che hanno portato le fiamme a divampare nel locale.