Gp di Toscana, Hamilton vince una gara piena di colpi di scena

Gara lunghissima al Mugello, con due sospensioni per incidenti e altrettante ripartenze e soli 12 piloti giunti al traguardo.

Vittoria, la 90° in carriera, per il campione del mondo Lewis Hamilton su Mercedes. Secondo Valtteri Bottas, terzo ed al primo podio in carriera Alexander Albon su Red Bull.

Le Ferrari, sul circuito di proprietà della Scuderia e nel 1000° gran premio disputato, portano entrambe le vetture a punti: Charles Leclerc finisce 8°, Sebastian Vettel, 10°.

Incidenti e ripartenze: un gran premio lunghissimo

Dopo il via incidente per Max Verstappen e Pierre Gasly che finiscono nella ghiaia e sono costretti al ritiro. Entra la safety car in pista.

Alla ripartenza dopo l'uscita della safety car, sul rettilineo d'arrivo un altro incidente coinvolge le vetture di Magnussen, Giovinazzi e Latifi. Gara sospesa.