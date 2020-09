Covid-19, focolaio a Polignano (Bari): mascherina obbligatoria in città

In seguito all'individuazione di un focolaio di Covid-19 in un'azienda ortofrutticola di Polignano a Mare, in provincia di Bari, il sindaco del comune pugliese Domenico Vitto ha firmato un'ordinanza che impone l'uso della mascherina.

Secondo il testo del documento firmato dal primo cittadino, tutti i cittadini saranno obbligati a indossare i dispositivi di protezione individuale su tutto il territorio del comune.

Inoltre, in conformità con l'ordinanza, tutti gli esercizi commerciali saranno tenuti ad effettuare la chiusura entro e non oltre le ore 00.30.

Fino ad ora sono 108 i casi di contagio individuati all'interno dell'azienda ortofrutticola SOP, dove sono state avviate le procedure di sicurezza, con tutto il personale che è stato sottoposto al tampone.

Per buona parte si tratta di residenti di Polignano, anche se la maggioranza dei lavoratori risultati positivi vivono in tre province diverse: Bari, Taranto e Brindisi.

Fino ad oggi sono 6212 i casi confermati di Covid-19 in Puglia, a fronte di un numero di guarigioni pari a 2027 e 478 decessi.