Lecco, spari in strada: ferito gravemente un 47enne

Un uomo è stato ferito per la strada nel lecchese, lo riportano i giornali locali. L'aggressore è fuggito e si trova al momento a piede libero.

Nella frazione Santa Maria a Olginate, in provincia di Lecco, un uomo di 47 anni è stato colpito per strada da tre colpi di pistola e si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressore è fuggito e sul posto sono giunti i carabinieri che ora indagano sulla faccenda.

Secondo i giornali locali, anche una seconda persona sarebbe stata raggiunta dai proiettili ma non sarebbe ferita in maniera grave.

