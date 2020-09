Coronavirus, Briatore guarito: ha lasciato Milano per tornare a Montecarlo

Flavio Briatore è completamente guarito dal coronavirus e ha fatto ritorno a Montecarlo, dove si trova la sua residenza. Lo riporta Tgcom24.

Dopo i due canonici tamponi con esito negativo, così come previsto dalla procedura, l'imprenditore ha potuto lasciare Milano nella tarda serata di sabato ed è rientrato nel Principato.

Nei giorni scorsi lo stesso Briatore era riapparso su Instagram, rivolgendosi ai suoi follower e assicurando di essere pronto a tornare più in forma di prima dopo il periodo della malattia.

Il 29 agosto il proprietario del Billionaire era stato dimesso dal San Raffaele di Milano, dove si trovava ricoverato per un'infezione da Covid-19.

Il focolaio al Billionaire

A fine agosto la prestigiosa discoteca di cui Briatore è proprietario, il Billionaire, si era trasformata in un focolaio di Covid-19, dopo che su una novantina di tamponi effettuati, 63 dipendenti erano risultati positivi al Sars-Cov-2.

Nelle scorse settimane il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha annunciato che la Procura aprirà un'inchiesta per il focolaio di Covid scoppiato presso il Billionaire, il locale di proprietà di Flavio Briatore e sito in Sardegna, a causa di irregolarità commesse nella trasmissione dei dati sui clienti per il loro tracciamento in seguito all'insorgenza dei primi casi di positività legati al locale.