Torino: 62enne rapina banca minacciando i presenti di contagiarli col Covid

Cambiano anche le rapine ai tempi del Covid: a Torino un rapinatore, per farsi consegnare il denaro, non ha usato un'arma ma colpi di tosse e la minaccia di trasmettere il coronavirus a tutti.

L'uomo di 62 anni è entrato in una banca con una maschera in lattice sul volto e brandendo un bastone ortopedico, si è fatto consegnare 4.200 euro dicendo agli impiegati che li avrebbe infettati con il virus se non avessero fatto cosa gli diceva. Grazie alla descrizione fatta dai testimoni, la polizia è poi riuscita a risalire al rapinatore e ad arrestarlo.

In casa del rapinatore è poi stata ritrovata la refurtiva, il materiale utilizzato per travestirsi, una pistola giocattolo, due paia di manette e l'abbigliamento indossato in banca. L'uomo era già stato autore di un colpo in un supermercato, alla periferia della città.

Ieri sono finiti in manette 5 uomini che nel maggio del 2019, travestiti da poliziotti, avevano rapinato un commerciante di gioielli. Il blitz aveva fruttato complessivamente una cifra ben superiore ai 50.000 euro.