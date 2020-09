Mostra del Cinema, leone d'oro a Nomadland. Premio speciale a Konchalovsky

Il film "Nomadland" si aggiudica il Leone d'oro della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, mentre la Coppa Volpi per il miglior interprete maschile va a Pierfrancesco Favino. Konchalovsky vince il Premio Speciale della Giuria per "Dorogie Tovarischi!".

La biennale della Mostra del Cinema di Venezia si è conclusa in queste ore, con l'annuncio di Cate Blanchett e Anna Foglietta.

Il Leone d'Oro per miglior film se lo aggiudica "Nomadland", film di di Chloé Zhao, con Frances McDormand. Il Leone D'Argento - Gran Premio della Giuria a "Nuevo Orden" del messicano Michel Franco, mentre il Leone d'Argento per la miglior regia è il giapponese Kiyoshi Kurosawa per il film "Spy No Tsuma" ("La moglie di una spia").

Leone d’Oro per il miglior film / Golden Lion for Best Film:

Leone d'Oro per il miglior film / Golden Lion for Best Film:

NOMADLAND di/by Chloé Zhao

​La Coppa Volpi per il miglior interprete maschile va a Pierfrancesco Favino per l'interpretazione in "Padrenostro" di Claudio Noce mentre il premio per la migliore interpretazione femminile a Vanessa Kirby nel film "Pieces of a Woman" di Kornél Mundruczó (Canada, Ungheria).

Il russo Andrei Konchalovsky vince il Premio Speciale della Giuria per "Dorogie Tovarischi!" ("Cari compagni") mentre il Premio per la migliore sceneggiatura va all'indiano Chaitanya Tamhane per il film "The Disciple".

© Sputnik . Evgeny Utkin Il regista russo Andrey Konchalovsky e sua moglie Yuliya Vysotskaya al 77° Festival del cinema di Venezia

"Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo raggiunto un risultato incredibile. Qui si è fatta la storia. Dobbiamo brindare al coraggio di chi ci ha creduto dall'inizio alla fine, di chi ha affollato le sale ogni giorno" ha dichiarato Anna Foglietta, la madrina di questa 77esima edizione insieme a Cate Blanchett.

Possibile la realizzazione dell'evento a prova Covid

"Possiamo dire di avercela fatta. Non siamo orgogliosi di essere stati i primi, ma soddisfatti di aver dimostrato che era possibile, adottando le misure opportune, realizzare #Venezia77. Ringrazio di cuore gli accreditati e tutto il pubblico che sono stati i veri coproduttori di questo successo. Senza il loro senso di responsabilità i nostri sforzi sarebbero stati vani. Vi do appuntamento alla 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dal primo all'11 settembre 2021" ha affermato il Presidente della Biennale di Venezia Roberto Cicutto.

Quest'anno la pandemia del coronavirus ha imposto condizioni e restrizioni particolari sullo svolgimento della Biennale di Venezia 2020. Nel misurarsi con una sfida così ardua la Biennale di Venezia è stata costretta a rivedere il proprio calendario e a posticipare di un anno esatto le rassegne di Architettura e Arte per effetto dell’emergenza sanitaria.