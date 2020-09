Ancona, trovati a fare sesso su una scalinata tra i passanti: multa di 20mila euro alla coppia

Una coppia è stata sorpresa in atteggiamenti intimi su una scalinata dell'Ostello della Gioventù nel centro di Ancona ed ha ricevuto una sanzione di 20mila euro, 10mila euro di multa a testa.

L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì, poco dopo le 23 mentre i militari del Norm erano impegnati in un servizio del controllo del territorio.

La coppia di amanti focosi, un 62enne e una 50enne entrambi residenti ad Ancona e resi disinibiti dai fumi dell'alcool, è stata scoperta mentre stava consumando un rapporto sessuale su una scalinata dell'Ostello della Gioventù nel centro di Ancona, vicino alla stazione ferroviaria.

I due hanno continuato a scambiarsi effusioni intime nella totale incuranza di numerosi passanti che affollavano la zona, alcuni dei quali avevano anche iniziato a riprendere la scena con i propri smartphone.

I carabinieri li hanno bloccati e, compiuti tutti gli accertamenti del caso, sanzionati con una multa da 10mila euro ciascuno dopo la depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico.

Si tratta solo dell'ultimo dei casi in cui coppie di amanti un po' troppo focosi vengono scoperti e multati. A fine luglio una coppia è stata multata con un verbale da 20mila euro per aver consumato un rapporto sessuale in una spiaggia di Ravenna.